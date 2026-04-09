В ЖК «Первый Шереметьевский» завершается строительство школы

В микрорайоне Подрезково городского округа Химки близится к завершению строительство новой школы. Объект готов на 90%: внутренние помещения находятся на стадии финальной отделки, активно ведутся работы по благоустройству территории.

Общая площадь здания составляет 19 200 квадратных метров. Ежедневно на стройке задействовано до 250 человек. Сейчас рабочие завершают монтаж инженерных систем и проводят их пусконаладочные работы. Внутри помещений идет финишная отделка стен и потолков.

Особое внимание уделяется спортивной инфраструктуре. В школе будут два спортзала: на 300 и 500 квадратных метров. Главной достопримечательностью станет собственный бассейн с четырьмя дорожками по 24 метра каждая. Также предусмотрен просторный актовый зал для творческих занятий. Столовая рассчитана на 550 мест, что позволит всем ученикам комфортно обедать в несколько смен.

Новая школа станет одним из крупнейших образовательных центров Химок. Строители работают в две смены, чтобы успеть закончить все работы в срок. Открытие запланировано на текущий год.