В ЖК «Первый квартал» в сентябре 2026 года откроется крупная школа

В жилом комплексе «Первый квартал» подходит к концу строительство самой большой школы в Ленинском городском округе, рассчитанной на 1657 мест. Образовательное учреждение начнет свою работу 1 сентября 2026 года.

Сейчас специалисты завершают отделочные работы и параллельно занимаются оснащением кабинетов. В классах уже монтируют мебель и устанавливают специализированное оборудование. В начале апреля в здании начнется генеральная уборка. На объекте ежедневно трудятся около 130 человек, задействовано три единицы техники.

Учебное заведение станет одним из самых уникальных образовательных центров Московской области. Из-за особенностей рельефа здание выполнено разноэтажным, с односкатной прозрачной крышей. Все помещения в школе многофункциональны: классы-трансформеры для среднего и старшего звена, множество общественных пространств и два спортзала. Для начальных классов предусмотрен отдельный блок с собственным выходом во внутренний двор, где есть учебный огород и домики для птиц и насекомых.

Сердце школы — атриум с амфитеатром на 600 мест, где расположили сцену и ярусные зрительные места. На территории учебного заведения оборудуют спортивный стадион и парк с различными игровыми зонами. Во внеурочное время они будут открыты для всех жителей квартала.