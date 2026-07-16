В ЖК «Первый квартал» откроют самую большую школу в Ленинском городском округе

В ЖК «Первый квартал» в городе Видное готовится к открытию новая школа, которая станет самой крупной в Ленинском городском округе. Ее площадь — 27 тысяч квадратных метров, а рассчитана она на 1675 учеников. Первый звонок в школе прозвучит уже 1 сентября.

Сейчас специалисты занимаются финальной подготовкой помещений. Об этом рассказали в пресс-службе компании «Брусника», которая занималась проектированием и строительством школы.

В школе разместили 67 многофункциональных классов, столовую на 800 мест с террасой, два спортивных зала (в одном из них есть профессиональный скалодром), библиотеку с зонами для чтения, проектной работы и медиалабораторией. Для начальных классов предусмотрели отдельное учебное крыло с выходом в зеленый двор с игровыми площадками, огородом, домиками для птиц и насекомых.

Сердце школы — атриум с амфитеатром. Здесь будут проходить торжественные мероприятия, выступления, линейки и праздники. В остальное время пространство станет местом для отдыха, общения и совместной работы учеников.

На территории школы построили большое спортивное ядро с футбольным полем, беговыми дорожками, воркаут-зоной и теннисными столами. Во внеурочное время площадка будет доступна всем жителям ближайших микрорайонов.