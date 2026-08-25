Детский сад «Лучик» в Видном откроют в конце сентября

В городе Видное в конце сентября начнет работу детский сад «Лучик». Трехэтажное здание, расположенное в ЖК «Первый Южный», примет более 300 малышей.

Площадь детского сада — 4,6 тысячи квадратных метров. В нем будут работать 13 групп, включая ясельную и две логопедические. Педагогический состав почти сформирован: в «Лучике» будут работать 25 воспитателей и учителей.

В детском саду есть просторные музыкальный и спортивный залы, пищеблок, медицинский блок, а также кабинеты психолога и логопеда. Каждая деталь в «Лучике» продумана до мелочей.

На территории детского сада для каждой группы обустроили игровые площадки с песочницами и защитными навесами от дождя и солнца. Там же высадили кустарники и разбили газоны.

«Лучик» станет настоящим центром развития. Во внеурочное время для воспитанников организуют дополнительные кружки: робототехника, занимательная математика, рисование, музыка, акробатика, самбо, тхэквондо и спортивно-бальные танцы.