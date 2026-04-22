В ЖК «Первый Южный» в Видном строят школу на 1250 мест

В жилом комплексе «Первый Южный», расположенном в городском округе Видное, возводится школа, рассчитанная на 1250 учеников. На данный момент строительство выполнено на 55%.

На объекте работает 121 человек. Специалисты уже завершили устройство монолитных конструкций и провели теплосеть. Сейчас они занимаются кирпичной кладкой наружных и внутренних стен, а также заканчивают прокладку инженерных систем. В ближайшее время рабочие приступят к устройству электрических коммуникаций и благоустройству территории.

Внутри четырехэтажного здания площадью 16 000 квадратных метров разместятся 60 просторных учебных кабинетов и классов. Кроме того, в школе оборудуют музыкальный и два спортивных зала, лаборантские, мастерские и медиатеку. Центром притяжения учеников станет атриум, где будут проводить лекции и кинопоказы. Здесь школьники также смогут отдохнуть и пообщаться с одноклассниками.

На территории учебного заведения создадут зеленые зоны с теневыми навесами, двор для творчества, современные игровые и спортивные площадки, велопарковки и комфортные места ожидания для родителей.

Открыть школу планируют в 2027 году.