В ЖК «Первый Южный» продолжается возведение нового детского сада

Строительство нового дошкольного учреждения в жилом комплексе «Первый Южный» находится в активной фазе. Специалисты занимаются монтажом систем электроснабжения, вентиляции и отопления. Одновременно ведутся работы по остеклению здания и подготовке к внутренней отделке помещений.

На трех этажах детского сада планируется разместить 13 групп для детей. В проекте предусмотрены спортивный и музыкальный залы, пищеблок и кабинеты для занятий с логопедом и психологом.

Также ведутся работы по благоустройству территории детского сада. Для каждой группы будут созданы отдельные игровые зоны с песочницами и навесами, которые защитят детей от солнца и осадков.

Всего в ЖК «Первый Южный» планируется построить три детских сада и две школы.