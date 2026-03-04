В ЖК «Первый Южный» продолжается строительство школы на 1250 мест

В жилом комплексе «Первый Южный» идет активное строительство школы, рассчитанной на 1250 учеников. На данный момент готовность объекта составляет более 30%.

Специалисты завершают кирпичную кладку стен в блоке «А» и устройство монолитных конструкций. Параллельно ведутся фасадные, кровельные и электромонтажные работы. Также началась прокладка наружных инженерных сетей: канализации и водостоков.

На объекте работают 120 человек и восемь единиц техники, включая экскаваторы, башенные краны и самосвалы.

Внутри четырехэтажного здания площадью 16 000 квадратных метров будут расположены 60 просторных учебных кабинетов и классов. Кроме того, в школе оборудуют музыкальный и два спортивных зала, лаборантские, мастерские и медиатеку. Центром притяжения учеников станет атриум, где школьники смогут отдохнуть и пообщаться с одноклассниками.

На территории учебного заведения создадут зеленые зоны с теневыми навесами, двор для творчества, современные игровые и спортивные площадки, велопарковки и комфортные места ожидания для родителей.

Открытие школы запланировано на 2027 год.