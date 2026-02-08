В ЖК «Первый Южный» появится детский сад на 330 мест

В деревне Тарычево Ленинского городского округа идет строительство нового детского сада в жилом комплексе «Первый Южный». Работы стартовали в начале 2025 года, и уже сейчас специалисты завершили возведение каркаса и монтаж наружных сетей. Часть работ по благоустройству территории также выполнена: забетонированы площадки под будущие групповые.

Сейчас строители приступили к монтажу систем электроснабжения, вентиляции и отопления. Параллельно идет остекление здания: временные конструкции демонтируют, а на их место устанавливают постоянные оконные блоки. В феврале планируется начать внутреннюю отделку помещений.

Трехэтажное здание площадью 4,6 тысячи квадратных метров будет включать 13 групповых. Также в проекте предусмотрены спортивный и музыкальный залы, пищеблок и кабинеты для занятий с логопедом, психологом и преподавателем музыки.

На территории детского сада для каждой группы сделают игровые зоны с комплексами, песочницами и навесами, защищающими от солнца и непогоды. Завершить все работы планируют в сентябре 2026 года.