В ЖК «Первый Южный» почти достроили детский сад на 300 мест

В жилом комплексе «Первый Южный» завершается строительство детского сада. Готовность объекта достигла 99%, и в конце июля застройщик планирует получить официальное заключение о соответствии здания всем нормам.

На данный момент специалисты полностью выполнили благоустройство прилегающей территории. Они смонтировали игровые площадки с песочницами и защитными навесами от солнца и дождя, высадили кустарники и разбили газон. В здании проведены все необходимые пусконаладочные работы. Сейчас строители завершают чистовую отделку и параллельно монтируют оборудование.

Трехэтажное здание площадью 4,6 тысячи квадратных метров оснащено всем необходимым для комфортного пребывания детей. Здесь оборудовали 13 групповых, спортивный и музыкальный залы, пищеблок, а также кабинеты для занятий с логопедом, психологом и преподавателем музыки.

Открыть детский сад планируют 1 сентября 2026 года.