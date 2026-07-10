В ЖК «Первый Донской» началось строительство подстанции скорой помощи

В деревне Сапроново Ленинского городского округа началось строительство новой подстанции скорой помощи. Она сможет обслуживать пять выездных бригад. Сейчас готовность объекта составляет около 10%.

Специалисты уже завершили устройство вертикальной планировки участка и свайного основания. Скоро они приступят к монтажу фундамента и несущего каркаса здания.

По проекту станцию скорой помощи построят с переменной этажностью от одного до двух этажей. На первом этаже расположат кабинет амбулаторного приема, комнаты отдыха персонала, гардеробные, душевые, бытовые и подсобные помещения. Также здесь будет навес на пять машин.

На втором этаже разместятся административные, учебно-методические, технические, бытовые кабинеты и столовая.

Фасад украсят декоративными полосками с текстурой натурального дерева в виде ритма сердца. Такой же рисунок, но в акцентном красном цвете, предусмотрен по проекту еще и для крыши здания.

Застройщик также благоустроит территорию рядом со станцией. Будет выполнено озеленение, организованы парковочные места для автомобилей и велосипедов.

Станцию скорой помощи планируют построить к третьему кварталу 2027 года.