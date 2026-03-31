В ЖК «Новые Островцы» достраивают новый корпус школы

В микрорайоне ЖК «Новые Островцы» активно продолжается строительство нового корпуса Островецкой школы. На текущий момент степень строительной готовности превысила 64%. На объекте работают 60 специалистов и задействовано шесть единиц техники. Строители уже завершили кровельные и фасадные работы, сейчас они занимаются внутренней отделкой и устройством коммуникаций.

Открытие нового корпуса станет значимым событием для местных жителей, так как почти половина детей в микрорайоне сейчас учится во вторую смену. Новая школа сможет принять 54 класса, включая специализированные, например, математические. В школе будут два спортзала — один для начальных классов и один для средней и старшей школы, а также актовый зал на 350 мест и обеденный зал на 550 мест. Кабинеты биологии, физики, химии и трудового обучения будут оснащены специальным учебным оборудованием.

На территории школы планируется обустройство спортивного стадиона, который будет доступен и для жителей микрорайона. Стадион будет включать многофункциональное спортивное ядро с мини-футбольным полем, круговой беговой дорожкой и 100-метровой прямой беговой дорожкой. Также будут построены отдельная площадка для прыжков в длину и универсальная площадка для игр в баскетбол и волейбол.

В рамках дополнительного образования в школе будут открыты секции футбола, баскетбола, дзюдо и самбо. Строительство ведется в рамках региональной государственной программы.