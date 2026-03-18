В ЖК «Новое Видное» зарегистрировали новый детский сад в кадастре

В жилом комплексе «Новое Видное» завершилось оформление кадастрового учета для нового детского сада. Трехэтажное здание рассчитано на 14 групп, каждая из которых может принять до 25 детей.

На первом этаже детского сада находятся медицинский кабинет, пищеблок, залы для музыкальных и физкультурных занятий, а также кабинеты логопеда и психолога. В просторном вестибюле главного холла предусмотрен участок для хранения колясок.

На втором этаже расположены спортивный зал с тренажерами, музыкальный зал, пространство для кружков и кабинеты специалистов. Третий этаж включает методический кабинет и служебные помещения.

Территория детского сада благоустроена и озеленена в природных тонах. Для каждой группы предусмотрена игровая площадка с теневыми навесами, домиками-беседками и развивающим оборудованием.

В планах для «Нового Видного» — открытие еще шести детских садов, четырех школ и поликлиники.