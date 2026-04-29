В ЖК «Ново-Молоково» появится школа с атриумом под куполом

Девелоперская компания «Брусника» строит в жилом комплексе «Ново-Молоково» школу на 825 учеников. Сейчас готовность объекта составляет 40%.

Специалисты возвели купол над будущим атриумом, выполнили каркас здания, монолитные работы, кладку и установили стеклопакеты. Началась облицовка фасада светлой плиткой природного оттенка и монтаж кровли. Параллельно ведутся работы по благоустройству территории и черновой отделке: установке перегородок, оштукатуриванию и устройству стяжки по этажам.

В школе будет четыре этажа. Помимо учебных аудиторий, проектом предусмотрены классы естествознания и IT, кабинеты с магнитно-маркерными досками, кружковые комнаты и мастерские. Также в школе сделают два спортивных зала — малый и большой, библиотеку и столовую. Главная особенность учебного заведения — атриум под стеклянным куполом, рассчитанный на 300 человек.

У школы будет два входа. Один из них позволит жителям жилого комплекса попадать в здание после уроков и пользоваться спортивными залами и мастерскими.

На территории также появится спортивное ядро с футбольным полем и баскетбольной площадкой, а вокруг деревьев, сохраненных еще на этапе начала строительства, обустроят прогулочную зону.

Все работы планируют завершить в четвертом квартале 2026 года.