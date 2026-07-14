В ЖК «Новая Алексеевская роща» завершили строительство детского сада

В городском округе Балашиха, на улице Дмитриева, 6, в ЖК «Новая Алексеевская роща», завершились строительные работы в детском саду. Бригады уже покинули объект, а на их место пришли сотрудники и родители будущих воспитанников. Мамы и папы заполняют заявления о приеме детей и расспрашивают о новом учреждении.

Детский сад рассчитан на десять групп, его общая площадь составляет 3495 квадратных метров. В здании есть все необходимое для полноценного развития и комфортного пребывания детей: актовый и музыкальный залы, спортивный зал, медицинский блок и полноценный пищеблок. Возможность готовить блюда прямо на территории сада остается одной из его ключевых особенностей.

Руководитель строительства ЖК «Новая Алексеевская роща» Валерий Прокопенко сообщил, что садик укомплектован полностью — от игрушек до детских книжек. Группы размещены на всех этажах: на первом обустроены две младшие группы, а выше — помещения для детей постарше.

Особое внимание уделили и уличной территории. Здесь создан ансамбль из малых архитектурных форм, оборудованы спортивные площадки с качелями, а покрытие сделано мягким для безопасности детей.

Открытие дошкольного учреждения запланировано до 1 сентября. К началу нового учебного года малыши смогут начать посещать современный, полностью оборудованный детский сад.

В перспективе на территории ЖК «Алексеевская роща» планируют построить поликлинику на 400 посещений в смену и школу на 1230 мест. Эти объекты должны еще сильнее укрепить социальную инфраструктуру микрорайона.