В ЖК «Новая Алексеевская роща» в Балашихе строят новую поликлинику

В микрорайоне Алексеевской рощи в Балашихе идет строительство поликлиники, которое должно улучшить доступность медицинской помощи для местных жителей. Сейчас готовность объекта составляет около 40%, а завершить работы планируют в четвертом квартале 2026 года.

Здание будет пятиэтажным, включая цокольный этаж. На первом этаже разместят детское отделение — это решение приняли с учетом пожеланий жителей района. На втором, третьем и четвертом этажах будут приемные терапевтического и хирургического отделений, а также лаборатория для приема анализов.

Руководитель строительства ЖК «Новая Алексеевская роща» Валерий Прокопенко рассказал, что здание спроектировано для удобства персонала и будет оснащено необходимым оборудованием, включая аппарат МРТ. Архитектурно здание также будет заметным: со второго этажа оно получит H-образную форму с остеклением из холодного алюминия.

Сейчас на стройке работает около 60 человек. Поликлиника — один из ключевых объектов для района, и команда постоянно находится в контакте с жителями, чтобы учитывать их запросы.

Передача готового объекта запланирована на первый квартал 2027 года, а открытие — на второй квартал того же года. Новая поликлиника сможет принимать до 400 пациентов в смену и закроет несколько потребностей жителей Алексеевской рощи.