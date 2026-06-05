В ЖК «Мытищи Парк» продолжается строительство детского сада

В жилом комплексе «Мытищи Парк» полным ходом идет строительство детского сада, рассчитанного на 450 мест. На текущий момент завершены работы по черновой отделке, и активно ведется чистовая отделка помещений: укладка линолеума и плитки.

Параллельно с внутренними работами ведутся мероприятия по благоустройству территории: рабочие укладывают асфальт и готовят площадки для установки малых архитектурных форм.

Все внутренние инженерные сети уже смонтированы, включая системы холодного и горячего водоснабжения, дымоудаления, вентиляции и подпора воздуха. В подвальной части здания идет сборка индивидуального теплового пункта и водонасосной станции, а также монтаж вентиляционного оборудования.

На объекте ежедневно трудятся 55 человек и задействовано 4 единицы техники, которые работают над прокладкой наружных сетей. Общая готовность детского сада оценивается примерно в 60%. Несмотря на это, подрядчик подтверждает, что открытие учреждения состоится 1 сентября 2026 года.

Всего в здании предусмотрено 18 групп дневного пребывания. Каждая групповая ячейка включает игровую комнату, буфетную, спальню и санузел. Для всестороннего развития детей в саду будут функционировать просторные музыкальный и физкультурный залы, а также два кружковых помещения для творческих занятий.