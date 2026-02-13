В ЖК «Мытищи Парк» близится к завершению строительство детского сада

В жилом комплексе «Мытищи Парк» продолжается активное строительство детского сада, рассчитанного на 450 мест. Объект расположен на улице Стрельбище Динамо в городе Мытищи.

На текущий момент на объекте полностью завершены монолитные, кладочные и кровельные работы. Строители выполнили остекление и завезли витражные конструкции для центральной входной группы. Внутри здания завершена разводка магистральных инженерных систем, смонтированы стояки отопления, канализации и вентиляции. Черновая отделка помещений находится на завершающей стадии.

В строительстве задействовано 50 человек, включая фасадчиков, инженеров и отделочников. Работы ведутся с использованием двух единиц техники, а также дополнительно привлекается техника для расчистки площадки от снега.

В детском саду предусмотрено 18 групп дневного пребывания. Каждая групповая ячейка включает игровую, буфетную, спальню и санузел. Для всестороннего развития детей в саду будут работать просторные музыкальный и физкультурный залы, а также два кружковых помещения для творческих занятий.

Открытие детского сада запланировано на 1 сентября 2026 года.