В ЖК «Квартал Строгино» завершается строительство детского сада на 300 мест

В жилом комплексе «Квартал Строгино» подходит к концу строительство детского сада, рассчитанного на 300 мест. Дошкольная образовательная организация будет включать 12 групп, для каждой из которых предусмотрена отдельная игровая площадка с теневым навесом и оборудованием.

Сейчас в здании активно ведутся отделочные работы. Уже выполнены стяжки, проложены черновая электропроводка и слаботочные системы. На втором и третьем этажах шпаклюют стены, в пищеблоке укладывают плитку. Наружные витражи установлены, идет монтаж внутренних.

Директор по строительству Алексей Шабанов сообщил, что завершение фасадных работ и начало благоустройства территории запланированы на сентябрь. К зиме строители планируют закончить чистовую отделку, а в зимний период проведут комплектацию оборудованием.

Весной 2027 года детский сад передадут Управлению образования администрации городского округа Красногорск Московской области. На данный момент на объекте трудятся 25 человек. Застройщик, группа «Самолет», подтверждает соблюдение сроков и готовность выполнить обязательства в полном объеме.