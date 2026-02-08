В ЖК «Квартал Ивакино» откроют новое дошкольное учреждение

На торжественную церемонию открытия прибыли врио главы Инна Федотова, депутат городского округа Химки Татьяна Кавторева и представители администрации.

Площадь здания превышает 4 тысячи квадратных метров. Строители создали комфортные и современные условия для пребывания детей: 12 групповых кабинетов с раздевалками, спальнями и игровыми зонами, физкультурный зал с детскими тренажерами, музыкальный зал и кабинеты для кружковой работы, медицинский блок с процедурной и кабинетом врача, а также пищеблок полного цикла для приготовления свежих блюд.

Детский сад стал частью образовательного комплекса школы №30. Директор школы Татьяна Кавторева отметила, что все с нетерпением ждали этого открытия. Она также сообщила, что дошкольное отделение рассчитано на 300 учеников. Застройщик планирует возвести еще две школы и три детских сада. Первая школа на 1100 мест уже строится, завершение проекта запланировано на второй квартал 2027 года.