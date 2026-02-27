В ЖК «Ярославский» в 2026 году откроется новый детский сад на 300 мест

В городе Мытищи в жилом комплексе «Ярославский» готовится к открытию новый детский сад, рассчитанный на 300 мест. Четырехэтажное здание площадью более 4 тысяч квадратных метров почти готово к приему маленьких воспитанников.

На данный момент на объекте завершены работы по прокладке инженерных сетей и подключению отопления. Продолжается утепление фасада и монтаж лифтов. Кладочные работы верхних этажей близятся к завершению, и в ближайшее время строители приступят к финишной отделке помещений.

Новый детский сад будет оснащен всем необходимым для комфортного пребывания малышей. Здесь разместятся спортивный и музыкальный залы, пищеблок и медпункт. В каждой из 12 групповых ячеек предусмотрены игровая зона, спальня, санузел и все необходимое для полноценного развития и отдыха детей.

Группы будут распределены по возрастам: по две группы для детей до трех лет и от трех до четырех лет, по четыре группы — для ребят от четырех до пяти и от пяти до шести лет, а также две подготовительные группы для дошкольников от шести до семи лет.

Уже в апреле начнутся работы по благоустройству территории вокруг детского сада.