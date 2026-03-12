В ЖК «Ярославский квартал» завершают строительство детского сада

В городском округе Мытищи на финишную прямую вышло строительство детского сада в жилом комплексе «Ярославский квартал». Готовность объекта достигла 80%.

Ежедневно на стройплощадке работают 70 человек. Фасады практически готовы, строители заканчивают облицовку входных групп. Внутри здания началась чистовая отделка. Инженерные сети полностью смонтированы и подключены к наружным коммуникациям. С установлением теплой погоды рабочие приступят к благоустройству территории.

В детском саду откроют 11 групп с игровыми и спальными комнатами. Также оборудуют пищеблок, медицинский пункт, спортивный и музыкальный залы. Вокруг здания высадят деревья и кустарники, установят детские площадки и сделают зоны для спорта.

Первые воспитанники поступят в детский сад 1 сентября 2026 года. В первую очередь места получат дети из четырех уже заселенных домов ЖК «Ярославский квартал».

Помимо детского сада, в жилом комплексе начали строить школу на 550 мест. Ее планируют открыть 1 сентября 2027 года.