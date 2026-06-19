В ЖК «Ильинские луга» строят поликлинику на 400 посещений в день

В жилом комплексе «Ильинские луга» продолжается строительство поликлиники, рассчитанной на 400 посещений в день. Готовность объекта составляет 60%.

Четырехэтажное здание площадью около 9 тысяч квадратных метров будет принимать как взрослых, так и детей. Для каждого подразделения предусмотрена отдельная входная группа с просторными гардеробными.

Как рассказал заместитель директора по строительству Михаил Стаценко, сейчас идет отделка и монтаж инженерных систем: ставят перегородки, прокладывают вентиляцию и сантехнику. Черновые работы выполнены на 30%. На площадке трудятся 88 человек.

В поликлинике откроют отделения лучевой диагностики, хирургии, терапии, стоматологии, физиотерапии и педиатрии, а также дневной стационар. Для маломобильных пациентов организуют безбарьерный доступ, у входа сделают парковку для колясок под навесами.

В детском отделении запланированы вестибюль с игровой зоной, кабинеты врачей, функциональной и рентгенодиагностики. Для взрослых — неотложная помощь, процедурный блок и кабинеты лучевой диагностики.

Получить разрешение на ввод поликлиники в эксплуатацию планируют к 15 декабря, а передать объект городу — в феврале 2026 года.