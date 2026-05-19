В ЖК «Ильинские Луга» откроют новую поликлинику

В городском округе Красногорск в конце 2026 года планируют открыть новую поликлинику, рассчитанную на 400 посещений в смену. Об этом сообщил директор по строительству Алексей Родионов.

По его словам, монолитная часть здания уже готова. Сейчас рабочие занимаются черновой отделкой внутренних помещений, монтируют инженерные сети и устанавливают окна. На стройке трудятся 48 человек, задействовано три единицы техники.

Четырехэтажная поликлиника будет иметь площадь около 9 тысяч квадратных метров. Здесь откроют отделения лучевой диагностики, хирургические и терапевтические, стоматологическое и физиотерапевтическое, педиатрическое, а также дневной стационар. Для маломобильных групп населения организуют безбарьерный доступ, а у входа сделают парковку для колясок под навесами.

Когда строительство будет завершено, новая поликлиника сможет принимать до 400 пациентов за смену, что заметно разгрузит соседние медицинские учреждения.