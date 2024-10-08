Детский сад на 250 мест откроют в ЖК «Домодедово парк» в 2025 году

Третий детский сад на 250 мест готовится к открытию в жилом комплексе «Домодедово парк». Объект готов уже на 90%, работы должны закончить в первом квартале 2025 года.

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева побывала на стройплощадке, чтобы лично проконтролировать, как идет процесс.

Учреждение дошкольного образования будет занимать площадь размером шесть тысяч квадратных метров. Сейчас специалисты заканчивают отделочные работы и занимаются наладкой инженерных систем. Также ведутся работы по благоустройству территории и 10 игровых площадок.

Руководитель муниципалитета рассказала, что в детском саду, который получил название «Чебурашка», создадут 10 групп для детей разного возраста, воспитанники одной из них будут дополнительно изучать английский язык.

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