В жилом комплексе «Первый Южный» завершается строительство детского сада

В жилом комплексе «Первый Южный», расположенном в Ленинском городском округе, в городе Видном, завершается строительство детского сада на 330 воспитанников. Его готовность составляет уже 89%, и есть все основания полагать, что 1 сентября детский сад откроет свои двери для малышей.

На данный момент специалисты подключили вводно-распределительное устройство и индивидуальный тепловой пункт с насосной группой, а также смонтировали лифтовое оборудование. Сейчас они занимаются внутренними отделочными работами и благоустройством территории, завершая монтаж инженерных систем.

На объекте работают 83 человека, задействованы два автомобильных крана, манипулятор и экскаватор-погрузчик.

Трехэтажное здание площадью 4,6 тысячи квадратных метров будет включать 13 групповых ячеек. Кроме того, в проекте предусмотрены спортивный и музыкальный залы, пищеблок, а также кабинеты для занятий с логопедом, психологом и преподавателем музыки.

На территории детского сада для каждой группы оборудуют игровые зоны с комплексами, песочницами и навесами, защищающими от солнца и непогоды.

Завершить все работы планируют в июле 2026 года.