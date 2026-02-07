В жилом комплексе «Новое Видное» достроили детский сад

В жилом комплексе «Новое Видное» завершилось строительство детского сада, рассчитанного на 350 мест. Сейчас рабочие настраивают оборудование и расставляют мебель по группам и кабинетам. Скоро ожидается поставка последних необходимых предметов: чашек, ложек и тарелок.

Детский сад занимает площадь 4,4 тысячи квадратных метров и включает 14 групповых ячеек. Кроме того, здесь есть пищеблок, спортивный зал с тренажерами, музыкальный зал, комнаты для кружков, а также кабинеты психолога, врача и логопеда.

Специалисты уделили особое внимание безопасности. Здание оборудовано современными системами пожаротушения, дымоудаления, РСО и «Стрелец-Мониторинг» для передачи сигнала о пожаре напрямую в службу МЧС.

На территории детского сада сделали 14 игровых площадок с навесами, домиками-беседками и спортивными лабиринтами. Открытие детского сада запланировано на первый квартал 2026 года.