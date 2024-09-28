В жилом комплексе «Красногорский» открыли новый спортивный стадион

Образовательный центр «Лидер» присоединился к проекту «Открытый стадион», который действует на территории Подмосковья с августа 2021 года. Теперь жители комплекса «Красногорский» смогут заниматься на пришкольной спортивной площадке, которая открылась недавно.

Жители могут воспользоваться беговой дорожкой, футбольным полем, площадкой для игр в волейбол и баскетбол. Здесь организовали отдельный вход, по периметру установили камеры видеонаблюдения, которые подключили к системе «Безопасный регион». Площадка работает с 6:00 до 8:00 и с 20:00 до 22:00 по будням, с 6:00 до 10:00 и с 12:00 до 22:00 в субботу, а в воскресенье с 6:00 до 22:00.

Для посетителей разработали правила, которые разместили на информационных щитах. На стадионе нельзя мусорить, курить, выгуливать домашних животных, использовать спортивное оборудование не по назначению, мешать учебному процессу. Также нельзя приносить спиртные напитки и стеклянные бутылки, а дети до семи лет могут находиться на территории комплекса только в сопровождении взрослых.

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