В жилом комплексе «Южная Битца» достроили новую школу на 1150 мест

В жилом комплексе «Южная Битца» ввели в эксплуатацию новую школу, рассчитанную на 1150 мест. Это уже второе образовательное учреждение в микрорайоне.

Школа представляет собой трехэтажное здание общей площадью около 13 тысяч квадратных метров. В ней есть учебные кабинеты, лаборантские, универсальные классы для учеников разных возрастов, спортивные залы, актовый зал и обеденная зона.

Здание соответствует всем установленным нормам, что подтверждено официальным заключением. Сейчас специалисты завершили оснащение классов необходимой техникой и проводят уборку помещений перед открытием.

Внешне школа гармонирует с архитектурной стилистикой жилого района: ее фасады выполнены в спокойных бежевых, серых и оливковых тонах. На территории учебного заведения оборудованы спортивные и игровые площадки.