В жилом комплексе «Яуза Парк» завершается строительство детского сада

В городском округе Мытищи близится к завершению строительство детского сада в жилом комплексе «Яуза Парк». Трехэтажное здание рассчитано на 225 мест. На данный момент строители занимаются чистовой отделкой и монтажом слаботочных систем. Также идет активная сборка и расстановка мебели. Технологическое оборудование уже завезено в полном объеме, осуществляются последние подключения. Ежедневно на объекте трудятся 35 человек.

Благоустройство прилегающей территории выполнено на 95%. Как только сойдет снег и установится теплая погода, рабочие приступят к завершению работ по укладке дорожек и озеленению газонов.

В детском саду будут располагаться 9 групп, одна из которых предназначена для малышей ясельного возраста. Внутри предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для развивающих занятий, пищеблок и медицинский кабинет.

Это будет первый социальный объект в новом жилом комплексе. Сдача домов в ЖК «Яуза Парк» начнется в июне, и вскоре сюда переедут жильцы. В дальнейшем на территории планируется открытие школы, еще одного детского сада и поликлиники.

Строительство детского сада ведется с опережением графика, и его открытие запланировано на лето 2026 года.