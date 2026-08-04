В женской консультации Красногорска появилось новое оборудование

В женскую консультацию города Красногорска поступило новое медицинское оборудование — кардиотокографы. Они позволяют следить за состоянием плода во время беременности.

Заведующая консультацией Мария Стратонова рассказала, что исследование обычно проводят с 32 недель раз в две недели, а при необходимости — чаще. В консультацию поступили шесть новых фетальных мониторов, в том числе модель F9 Express и MCF-21, которые позволяют наблюдать за двойней.

Новое оборудование помогает точнее отслеживать состояние малыша и выявлять гипоксию плода на ранних стадиях. Кардиотокографы сами строят графики и анализируют данные, что исключает ошибки.

В ближайшее время в женскую консультацию поступят новые ультразвуковые аппараты и гинекологические кресла. Это стало возможно благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и поручению губернатора Андрея Воробьева.