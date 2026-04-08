Пассажирскую платформу в Жаворонках реконструируют

Компания «Центральная ППК» (ЦППК) совместно с Министерством транспорта Московской области приступает к реконструкции пассажирской платформы на станции Жаворонки Белорусского направления. Этой станцией ежегодно пользуются почти 930 тысяч пассажиров.

С 10 апреля посадка и высадка пассажиров будут осуществляться на временной деревянной платформе, установленной на период проведения работ. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

Реконструкция коснется высокой островной платформы — единственной на станции. Специалисты заменят фундаментные блоки и плиты перекрытия, а затем уложат современное антискользящее покрытие с контрастной тактильной линией безопасности. Лестничный сход и пандус будут построены с учетом современных требований и адаптированы для маломобильных пассажиров.

Вместо существующих конструкций будет установлен новый навес длиной почти 140 метров. Для комфортного ожидания поездов установят лавочки и урны. Навигацию и информационные элементы обновят с использованием лайтбоксов со светодиодной подсветкой. Также на станции появятся новое ограждение и дополнительные знаки безопасности.

Станция Жаворонки расположена в Одинцовском районе Московской области. Рядом с платформой находятся жилые дома, рынок, магазины и торговый центр, неподалеку пролегает автомобильная дорога до Минского шоссе.