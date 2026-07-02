В жару пассажирам общественного транспорта Подмосковья раздали сотни бутылок воды

Из-за установившейся жаркой погоды в Подмосковье пассажирам общественного транспорта раздают питьевую воду. Как сообщили в Минтрансе региона, желающие могут получить ее на автобусных остановках, автостанциях и вокзалах.

За два дня специалисты Мострансавто раздали уже около трехсот бутылок. Раздача воды будет продолжаться, пока жара в регионе не спадет.

В акции также участвуют сотрудники компаний ЦППК. С 14:00 до 17:00 они бесплатно предлагают воду на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах.

Мобильные пункты организованы так, чтобы не мешать входу и выходу пассажиров из транспорта.

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