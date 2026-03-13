В здании школы на улице Терешковой завершится ремонт к 1 сентября

В здании школы на улице Терешковой продолжаются ремонтные работы. Строительная готовность объекта на данный момент составляет 10%. Рабочие активно проводят демонтаж старых конструкций, чтобы впоследствии сделать перепланировку помещений и расширить кабинеты за счет новых перегородок.

На третьем этаже школы идет заливка новой стяжки полов. На двух других этажах ведутся подготовительные работы к этой процедуре. Кроме того, специалисты занимаются монтажом системы вентиляции, подводом электричества и устройством системы канализации. Чистовая отделка запланирована на конец весны и лето. После завершения общестроительных работ в школе будут заменены двери и окна, а также завезены новое оборудование и мебель.

Ремонтные работы планируется полностью завершить в августе, чтобы с 1 сентября в обновленной школе начался новый учебный год для 550 учеников.