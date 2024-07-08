Шаховскую начальную школу капитально отремонтируют к августу

Здание Шаховской начальной школы капитально отремонтируют к 20 августа. Рабочие уже утеплили фасад и приступили к укладке плитки.

Как рассказали в региональном Минстрое, двухэтажное здание построили в 1962 году. В ближайшее время там начнут монтировать металлокассеты.

«На площадке задействовано 60 рабочих и четыре единицы техники. Подрядчик утеплил фасад, смонтировал вертикальные профили под металлокассеты. Начинается их монтаж. В здании ведется укладка плитки, монтаж инженерных сетей. Строители завершили работы по кровле», — уточнили в ведомстве.

Капитальный ремонт проводят по президентской программе «Модернизация системы общего образования».

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