В здании на улице Юности завершили строительство поликлиники

На улице Юности завершилось возведение современной поликлиники. Сейчас специалисты занимаются установкой мебели и медицинского оборудования. В здании почти закончили монтировать системы связи и охранного видеонаблюдения. Скоро начнется обучение персонала работе на новом оборудовании.

В девятиэтажной поликлинике будет два отделения: для взрослых на 200 посещений в смену и для детей на 100. Взрослым будут доступны физиотерапевтическое, консультативно-врачебное и акушерско-гинекологическое отделения, процедурный блок и кабинеты функциональной и лучевой диагностики.

Для детей предусмотрены консультативно-врачебное отделение, процедурный блок, кабинеты функциональной диагностики, а также рентгенодиагностические и флюорографические кабинеты. Здание уже зарегистрировано в кадастровом учете.

Открытие поликлиники запланировано на второй квартал 2026 года.