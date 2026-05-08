В здании бывшего роддома на улице Амбулаторной откроется хирургический стационар

В здании бывшего роддома на улице Амбулаторной продолжается капитальный ремонт. Скоро здесь заработает высокотехнологичный многопрофильный хирургический стационар на 93 койки. Сейчас строительная готовность объекта составляет 60%. На площадке заканчивают работы по фасадам и кровле, прокладывают инженерные сети. Вскоре специалисты приступят к монтажу лифтового оборудования.

От старого здания остались только стены. Несущие конструкции обновлены, а с помощью современных технологий меняется вся инфраструктура корпуса. Перепланировка позволит увеличить рабочие площади и создать комфортные палаты для пациентов с санузлами и душевыми на 1–4 человека.

В новом хирургическом корпусе будут работать около 150 специалистов, в том числе 50 врачей. Основная часть команды — это персонал старого хирургического корпуса. Кроме того, будут привлечены анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи, хирурги, эндоскописты, акушеры-гинекологи. Также коллектив пополнят выпускники медицинского колледжа.

Работы идут с опережением графика. Завершить капитальный ремонт планируют до конца текущего года, а открыть корпус — в первом квартале 2027 года.