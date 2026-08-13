В Зарайске завершается благоустройство улиц Пожарского и Низовой

В историческом центре Зарайска подходят к концу работы по благоустройству улиц Пожарского и Низовой. Проект реализуется в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Инфраструктура для жизни». Открытие обновленной пешеходной зоны запланировано на август.

На данный момент строители ведут чистовую отделку территорий. Представитель подрядчика сообщил, что завершается укладка газона: выполнена черновая планировка, завезена земля, проводится выравнивание и посев.

Практически полностью готова брусчатка — осталось уложить менее 10 метров покрытия. Параллельно рабочие заканчивают обустройство двух заездов к абонентам с использованием прочного камня шунгит, который гармонично впишется в исторический облик города.

Особое внимание уделяется инженерной инфраструктуре. Специалисты полностью смонтировали и подключили систему наружного освещения, установили ливневые лотки. Провода линий электропередач убраны под землю по принципу «чистого неба».

Продолжается монтаж ограждений: на улице Пожарского забор наполовину установлен. Работы на Низовой улице завершены на 100%.

Общая площадь благоустраиваемой пешеходной зоны составляет 0,9 гектара. После завершения работ улицы станут частью единого туристического маршрута, соединяющего уже благоустроенную набережную реки Осетр с территорией у стен Кремля.

Зарайск входит в число лидеров Подмосковья по темпам благоустройства. За последние несколько лет в городе обновлены набережная, площадь Революции и улица Музейная, что позволило значительно увеличить туристический поток.