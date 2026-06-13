В Зарайске впервые прошел спортивный забег «Зарайск-Трейл»

В городском округе Зарайск состоялось первое соревнование по бегу «Зарайск-Трейл». Мероприятие организовала местная спортивная организация SKI-ZAR. По словам организатора Екатерины Антроповой, количество участников превысило ожидания: зарегистрировались 265 человек из 20 городов страны.

Соревнование привлекло спортсменов не только из Московской области, но и из соседних регионов. Дистанции подбирались с учетом возраста участников. Юные бегуны 2019 года рождения и младше преодолевали 600 метров, дети постарше — один километр, далее следовала дистанция в три километра. Самая протяженная трасса составила шесть километров для взрослых. Любителям ЗОЖ предложили дистанцию в два километра.

Маршруты были проложены по лесистой местности с подъемами, что позволило справиться с нагрузкой даже самым юным участникам. Спортсмены высоко оценили организацию забега: на трассе работали волонтеры, была отличная разметка. Участникам предлагали воду и возможность перекусить. Организаторы также позаботились об удобствах — оборудовали раздевалки и душевые.

«Зарайск-Трейл» планируют сделать традиционным и вывести на более крупный уровень. Организаторы надеются, что успешный старт привлечет еще больше гостей из разных регионов.