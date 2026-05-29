В Зарайске возродят исторические верстовые столбы

В городе Зарайск на Московской улице и у моста через реку Осетр начались работы по установке новых верстовых столбов. Четыре восьмиметровых обелиска появятся на тех же местах, где они стояли более ста лет назад.

Два столба установят со стороны Богатищево и Серебряных Прудов, еще два — со стороны Луховиц. Столбы будут сделаны из кирпича, оштукатурены и увенчаны двуглавыми орлами.

Администрация округа решила восстановить исторические въездные заставы в честь 880-летия города. Это поможет Зарайску стать более привлекательным для туристов и вернуть исторический облик.

Планируется, что работы будут завершены к августу. Вскоре на въездах в город вновь появятся четыре столба с орлами, как в XIX веке.