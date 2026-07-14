В Зарайске вновь пройдет фестиваль современного искусства «Перезагрузка»

В четвертый раз в Зарайске стартует фестиваль современного искусства «Перезагрузка». В этом году мероприятие посвящено теме «Путь на Восток» и будет проходить с 8 августа по 13 сентября.

Главной площадкой фестиваля станет пространство Дома Мачтета. Здесь развернется экспозиция по итогам международной арт-резиденции. Месяц художники из разных регионов России и творческие делегаты из Узбекистана будут исследовать Зарайск.

Куратор фестиваля Татьяна Гетман поделилась своими мыслями о проекте: «Сейчас мы изучаем город, его культурный код и исторический контекст. Каждый из участников представит собственный проект, созданный специально для этого пространства. Это своего рода диалог локальной идентичности и глобального искусства».

Еще одной точкой фестиваля станет культурный центр «Цех». Там разместится основная выставка программы, которая продолжит тему восточного влияния и переосмыслит привычный облик древнего города через призму культур Востока.

Также зрителей ждут две дополнительные коллаборации. В экспозиции Зарайского кремля состоится интервенция современной художницы Екатерины Исаевой. Кроме того, в черте города появится свежий мурал от местного творца Напасио.

Посетить фестивальные объекты можно будет ежедневно до середины сентября. Вход на площадки будет свободный. Организаторы отмечают, что «Перезагрузка» уже стала точкой притяжения для туристов и жителей региона, ежегодно открывая новые грани Зарайска через современное искусство.