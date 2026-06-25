В Зарайске установили исторические въездные городские заставы

В Зарайске завершилось строительство исторических въездных городских застав. Четыре восьмиметровых пирамидальных обелиска теперь украшают въезды в город.

Конструкции из кирпича с двуглавыми орлами на вершине установили на Московской улице, а также по обе стороны моста через реку Осетр со стороны Богатищево и Серебряных Прудов. Обелиски выполнены в точном соответствии с историческим обликом, который эти заставы имели в XIX веке.

Восстановление малых архитектурных форм — часть подготовки Зарайска к предстоящему 880-летнему юбилею. Администрация округа инициировала проект для возвращения исторической аутентичности и повышения туристической привлекательности города.

Все работы завершили с опережением графика. Теперь, как и в XIX веке, на главных въездах в древний город вновь возвышаются четыре столба с орлами, встречая гостей Зарайска.