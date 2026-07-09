Международную арт-резиденцию открыли на фестивале «Перезагрузка» в Зарайске

В городе Зарайск стартовал второй сезон международной арт-резиденции в рамках фестиваля современного искусства «Перезагрузка». До 7 августа восемь художников из России, Узбекистана и Египта будут жить и работать в городе, изучая его историю и культуру.

Первые дни арт-резиденции посвящены знакомству с Зарайском и исследовательской программе. Художники изучают город вместе с куратором Татьяной Гетман, историками, музейными сотрудниками и краеведами. Они рассматривают культурные связи, которые складывались в городе на протяжении разных эпох.

Маршрут художников объединяет истории купеческой династии Бахрушиных, коллекцию восточного искусства Коломенско-Зарайского государственного музея-заповедника и промышленное наследие города. Одной из важных точек маршрута становится история немецкой семьи промышленников Редерсов, чье предприятие со временем превратилось в одно из крупнейших обувных производств Зарайска.

Отдельная часть программы посвящена советскому периоду Зарайска. Художники знакомятся с историей прядильно-ткацкой фабрики «Красный Восток» и другими свидетельствами культурного обмена того времени.

Наблюдения художников станут отправной точкой для новых художественных проектов. Работы будут представлены в специальном выставочном проекте в Доме Мачтета в рамках IV фестиваля современного искусства «Перезагрузка» в Зарайске, который пройдет с 8 августа по 13 сентября.

Еще одним важным этапом подготовки фестиваля станет создание мурала художника NAPASIO. Он родился в Зарайске и сегодня участвует в международных выставках и фестивалях. Новый мурал станет одним из центральных художественных проектов фестиваля и частью городского маршрута «Перезагрузки».

«Для меня создание монументального произведения в родном городе — это не просто желание сделать масштабное полотно, это очень личная история, потому что в Зарайске я вырос, окончил лицей и художественную школу. Здесь живет моя семья и близкие люди. Я очень люблю приезжать в родной город, особенно летом — здесь совершенно особенная атмосфера. Создание мурала в Зарайске — моя давняя мечта», — говорит художник NAPASIO.