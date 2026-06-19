В Зарайске стартовал этап международной этнографической триеннале

Национальный центр «Россия» объявил о начале Международной этнографической триеннале (МЭТ) в Зарайске 18 июня. Это новый проект, который объединит искусство, науку и исследование культуры, а главной темой станет человек, его традиции, память и связь с окружающим миром.

Открытие триеннале запланировано на 2030 год, но исследовательская работа началась уже сейчас. Проект будет представлен в формате международной выставки на пересечении современного искусства, антропологии и этнографии. В программе — основной выставочный проект и сопутствующие инициативы: экспедиционные, исследовательские и образовательные.

Зарайск выбран отправной точкой Международной этнографической триеннале не случайно. Город с богатым археологическим наследием и памятниками XVI века, включая Зарайский кремль, имеет уникальные историко-культурные особенности.

«Зарайск — один из древнейших городов Подмосковья, который в этом году отметит свое 880-летие. Символично и очень ценно для нас, что старт такого масштабного события как Международная этнографическая триеннале был дан здесь», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Тема «Заполняя разрывы: поэма встреч» задает поэтическое направление всей триеннале. Это приглашение обратить внимание на разрывы в истории, с которыми важно вступить в диалог и пройти через них.

Комиссаром МЭТ выступает генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова. Она подчеркнула, что начало работы в Зарайске неслучайно, поскольку город хранит память о человеке на протяжении тысячелетий.

Ряд исследований, запланированных в рамках подготовительного этапа триеннале, приобретет межрегиональный и международный характер. Особое внимание будет уделено локальным культурным практикам. Промежуточные результаты этой работы будут представлены на симпозиумах на протяжении всего подготовительного периода.