Спектакль о Великой Отечественной войне показали в Зарайске

Спектакль «Материнское поле» показали в Зарайске. Актеры со сцены рассказали историю о судьбе женщины, недожавшейся мужа и троих сыновей с Великой Отечественной войны.

Главная героиня постановки — вдова, потерявшая мужа и троих сыновей на войне. Она рассказывает свою историю о любви и материнстве в форме театрально-хореографических монологов. Сюжет отражает семейную биографию, которая связана с жизнями всех советских граждан, ставших примером мужества и верности родине.

Илья Архипов выступил в роли режиссера, а балетмейстерами стали руководители Образцового детского коллектива Московской области — хореографический коллектив «Солнышко» Татьяна Сбитнева и Алена Крючкова.

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