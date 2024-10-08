Фестиваль народного творчества и фольклора прошел в парке в Зарайске

Пятый открытый фестиваль «Зарайчаночка» состоялся в центральном парке культуры и отдыха города. В нем участвовали боле 25 солистов, вокальных коллективов и мастеров народного творчества из нескольких муниципалитетов Подмосковья.

Мероприятие посвятили памяти заслуженного работника культуры России Раисы Васильевой. Жительница Зарайска была одной из самых известных хранительниц народного творчества. Гостям праздника рассказали о ней на специальной лекции.

Жители городского округа и гости Зарайска увидели выставку обрядовых, праздничных и повседневных народных костюмов, созданных руками Раисы Васильевой. Для участников фестиваля провели мастер-классы по изготовлению кукол.

Изюминкой праздника стала фольклорная игровая программа. Все присутствующие открыли для себя много нового и интересного о народном искусстве зарайского края.

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