В Зарайске реконструируют тепловые сети по губернаторской программе

Во дворе бывшей школы № 6 на улице Карла Маркса в Зарайске идет реконструкция тепловых сетей. Работы проводит компания «Рокс центр» в рамках губернаторской программы «Модернизация тепло- и водоснабжения».

Строители уже выполнили большой объем работ: демонтировали старые металлические трубы, вырыли котлованы и почти установили тепловые камеры.

Общая протяженность обновляемого двухтрубного участка — 224 метра. Вместо старых труб будут установлены современные пластиковые, которые превосходят советские аналоги по характеристикам. Новые трубы прослужат не менее 50 лет, а потери тепла при транспортировке теплоносителя сократятся в разы благодаря улучшенной теплоизоляции.

Программа модернизации инженерных сетей реализуется в Подмосковье с 2021 года. За это время были обновлены десятки километров сетей, что позволило повысить надежность теплоснабжения жилых домов и социальных объектов.