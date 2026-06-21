В Зарайске прошел VIII экстремальный исторический забег «Зарайский бизон»

Более двух тысяч пятисот спортсменов приняли участие в VIII экстремальном историческом забеге «Зарайский Бизон», который прошел 20 июня в Зарайске. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Трасса забега в этом году прошла через восстанавливаемый парк «Редерс Сад». В начале XX века этот парк, заложенный промышленником Августом Редерсом, служил пространством для прогулок и встреч. Теперь он впервые стал полноценной частью маршрута экстремального забега.

Участников ждали природные ландшафты: древние холмы и берега рек, где, по данным археологов, более 22 тысяч лет назад обитали первобытные охотники. Именно здесь хранится уникальный экспонат — статуэтка бизона, сделанная из бивня мамонта, в честь которой и назван забег.

«Проект был задуман и создан в первую очередь из любви к спорту, но он еще и исторический. Это подчеркивается и в названии. На зарайской земле была найдена уникальная фигурка Бизона, выполненная из бивня мамонта. Возраст ее 22 000 лет, эпоха Верхнего палеолита известна на весь мир. Именно в честь этой фигурки, по сути реликвии нашего города, и назван данный забег», — подчеркнул руководитель забега Дмитрий Аверьянов.

Для участников были предусмотрены две категории на выбор: «Экстремальный забег» и «Зарайский трейл». В экстремальном забеге участвовали только команды из четырех человек. Также были предусмотрены форматы «Путь Бизонов» и «Битва Бизонов». Не остались без наград и креативные спортсмены в самых ярких костюмах.

В этом году организаторы ввели специальный приз для самой быстрой полностью женской команды в экстремальном забеге. Также увеличилось количество слотов в категории, где спортсмены могли бежать вместе со своими собаками.

По традиции для всех гостей мероприятия были организованы бесплатные экскурсии по Зарайскому кремлю — памятнику архитектуры федерального значения. С результатами можно ознакомиться на [официальной странице события](https://zaraiskbizon.ru/).

Экстремальный забег «Зарайский Бизон» проводится с 2019 года в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России» при поддержке министерства физической культуры и спорта Московской области. Ежегодно он привлекает участников из всего Центрального федерального округа.