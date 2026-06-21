В Зарайске прошел VIII экстремальный исторический забег «Зарайский бизон»

20 июня у стен Зарайского кремля состоялся VIII экстремальный исторический забег «Зарайский бизон». В этом году в мероприятии приняли участие около двух с половиной тысяч человек из Москвы, Подмосковья, Рязани, Тулы и других городов.

Особенностью забега стал формат «След в след», в котором участники соревновались вместе со своими четвероногими напарниками. В прошлом году этот формат получил много положительных отзывов, и организаторы решили расширить квоту. В этом году на трассу вышли 74 пары — заметно больше, чем год назад.

Любители экстремального отдыха и их питомцы преодолевали непростые препятствия, крутые подъемы и спуски. Несмотря на усталость и грязь, участники финишировали счастливыми, ощущая поддержку не только от друзей, но и от соперников.