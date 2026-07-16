В Зарайске пройдет фестиваль современного искусства «Перезагрузка»

С 8 августа по 13 сентября в Зарайске состоится IV Фестиваль современного искусства «Перезагрузка». Это ключевое культурное событие Подмосковья, которое проходит при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Одним из главных проектов фестиваля станет художественная интервенция «Архив перелетных касаний» от художницы Кати Исаевой. Ее работы будут представлены в постоянной экспозиции Коломенско-Зарайского государственного музея-заповедника. Проект продолжает тему фестиваля «Русский Восток: сквозь время и шелка» и предлагает посмотреть на историю Зарайска как на историю встреч разных культур.

Куратор фестиваля Татьяна Гетман отмечает, что работа с музейными фондами позволила создать проект, который родился из самих вещей, их историй и памяти. «Для меня было очень важно, чтобы в этом году программа фестиваля впервые вышла за пределы привычных площадок современного искусства и стала частью главного музея города», — говорит она.

Директор Коломенско-Зарайского государственного музея-заповедника Кирилл Кондратьев подчеркивает, что художественная интервенция — это важный инструмент осмысления культурного наследия. Современные художественные объекты помогают раскрыть скрытые связи между музейными экспонатами, показать культурные параллели и маршруты взаимодействия разных эпох и традиций.

Интервенция начинается у лестницы на второй этаж музея и продолжается в трех залах постоянной экспозиции. Специальная навигация, этикетки и печатные материалы помогут посетителям проследить маршрут проекта и увидеть музейную коллекцию в новом контексте.