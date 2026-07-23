В Зарайске пройдет фестиваль современного искусства «Перезагрузка»

С 8 августа по 13 сентября в Зарайске состоится IV Фестиваль современного искусства «Перезагрузка», который пройдет при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Тема фестиваля в этом году — «Русский Восток: сквозь время и шелка».

Программа развернется на нескольких площадках города: в арт-пространстве «ЦЕХЪ», историческом Доме Мачтета, Коломенско-Зарайском государственном музее-заповеднике и в городской среде. В нее войдут международная арт-резиденция, основная выставка фестиваля, художественная интервенция в постоянную музейную экспозицию, новый городской паблик-арт объект, стрит-арт работа художника NAPASIO, встречи и экскурсионная программа при поддержке WB Travel.

За четыре года фестиваль «Перезагрузка» стал одним из крупнейших региональных проектов современного искусства в России. С 2023 года его участниками стали более 100 художников, а события фестиваля посетили свыше 50 тысяч зрителей и туристов.

Одной из ключевых площадок фестиваля впервые станет Коломенско-Зарайский государственный музей-заповедник. Здесь художница Катя Исаева представит проект «Архив перелетных касаний» — художественную интервенцию, созданную специально для постоянной экспозиции музея.

Также на фестивале будет представлена новая работа художника NAPASIO, созданная специально для этого события. Еще одним новым проектом станет паблик-арт объект «Хлопковый путь», реализованный при поддержке WB Travel.

Продолжением фестивальной программы станет серия авторских экскурсий по Зарайску, подготовленная совместно с WB Travel. На протяжении всего фестиваля в выходные дни все желающие смогут присоединиться к прогулкам с местными гидами всего за 1 рубль, предварительно зарегистрировавшись на платформе сервиса.